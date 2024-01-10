Износ коммунальной инфраструктуры "великой державы" составляет 60-70%.

Кремль тратит на развязанную против Украины войну сотни миллионов долларов, пока россияне страдают от десятков ЧП, связанных с коммунальным хозяйством. Об этом сообщает "Можем объяснить".

"За месяц в России произошли как минимум 8 крупных коммунальных аварий, которые затронули более 800 домов. Счет других ЧП идет на десятки", - утверждает ресурс.

В частности, в Подмосковье сейчас продолжается коммунальный коллапс: тепло и горячую воду отключили в городе Дмитров, в городе Электростали местные жители разводят костры, чтобы согреться. Также на проблемы с отоплением жалуется население Солнечногорска и Щелково.

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Отмечается, что Кремль вынужден в режиме "ручного управления" решать проблему с отключением тепла в Подольске: президент РФ Владимир Путин поручил национализировать Климовский патронный завод, в котельной которого произошла авария. При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что относительно обновления инфраструктуры ЖКХ сделают выводы, потому что "люди испытали неудобства и мучения без тепла".

"Такие "неудобства и мучения" россияне испытывают регулярно, и обычно это не вызывает какой-либо реакции властей, правоохранительных органов и Кремля. Только за последний месяц в России произошли как минимум 8 крупных коммунальных аварий, в результате которых десятки тысяч человек оставались без отопления", - утверждает "Можем объяснить".

Приводятся самые крупные ЧП. Например, в Екатеринбурге 9 января 324 дома остались без тепла из-за ремонта котельной. В многоэтажных жилых строениях, прямо в подъездах, лежит и не тает снег. На несколько дней раньше в Воронеже более сотни домов без тепла из-за "срочного" ремонта теплосети. В декабре в Калининграде 120 домов остались без отопления из-за прорыва теплотрассы.

Счет более мелких аварий, в результате которых без отопления оставались около четырех десятков высоток, идет на десятки. По данным сервиса "Интегрум", в 2023 году в росСМИ было 4900 сообщений о коммунальных авариях, а в 2021 году их было 2900.

По данным ресурса, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин еще летом 2021 года оценивал износ коммунальной инфраструктуры в стране в 60-70%.

Напомним, в Подмосковье из-за проблем с отоплением нарастает кризис в ряде городов. Трудности испытывает даже стратегический командный пункт ракетных войск.

Сообщалось, что перебои с отоплением добрались до Балашихи, местные власти сетуют на скачки напряжения в электросети, которые привели к остановке работы газовых котлов в котельных. В результате, жители Балашихи буквально замерзают в своих домах. 9 января очередь померзнуть добралась и до элитной Рублевки, несколько ЖК и деревень в районе Ромашково были без света и отопления много часов.

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