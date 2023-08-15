Владислав Живица оказался единственным действующим депутатом регионального парламента в России, который открыто выступил за независимость своего региона.

Российский депутат-беглец Владислав Живица 13 августа на пресс-конференции в Варшаве объявил о начале движения за независимость его родной Смоленской области от Российской Федерации.

Живицу сопровождал член Координационного Совета Беларуси в экзиле Ян Рудзик. Спикеры сообщили о создании в Варшаве политической организации сторонников независимости Смоленщины в тесном союзе с будущей Беларусью – Смоленского Республиканского центра.

По словам организаторов пресс-конференции, речь идет о "воссоздании самостоятельной Смоленской государственности в тесном союзе с будущей свободной Беларусью и другими странами, территории которых ранее входили в Великое княжество Литовское и Речи Посполитой".

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Одним из ближайших шагов, по словам Живицы, станет создание боевого подразделения сторонников независимости Смоленской республики в составе беларуского полка имени Калиновского, который воюет на стороне Украины.

Таким образом Живица оказался единственным действующим депутатом регионального парламента в России, который открыто выступил за независимость своего региона.

Отвечая на вопросы корреспондента "Idel.Реалии" о том, как они оценивают шансы на обретение независимости другими регионами России (в частности, республиками Поволжья, Татарстаном и Башкортостаном), спикеры заявили, что успехи движения за независимость Смоленщины могут стать "хорошим кейсом", который повлияет и на действия сторонников суверенитета этих субъектов РФ.

Распад России на отдельные республики

В июле 2022 года активисты из Бурятии, Мордовии и Татарстана попросили американского президента Джо Байдена поддержать их народы в реализации права на самоопределение.

Напомним, что летом 2022 года литовский депутат пригрозил России отменой Поляновского договора и требованием вернуть Смоленск.

Также руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что РФ не будет существовать в будущем в таком виде, как сейчас. По его мнению, уже скоро Россия распадется на отдельные республики.

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