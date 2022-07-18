"Лига свободных наций", объединившая представителей "порабощенных Москвой народов", обратилась за помощью к президенту США Джо Байдену. Активисты из Бурятии, Мордовии и Татарстана попросили американского президента поддержать их народы в реализации права на самоопределение.
Об этом пишет "Ideal.Реалии".
Открытое письмо активисты приурочили к ежегодной неделе порабощенных народов, которая проходит в США с 1959 года. Представительница Бурятии Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Иршат Хаби и представитель финно-угорского народа Виталий Ромашкин устроили акцию в Вашингтоне с флагами своих народов.
"Мне, как бурятке, больно осознавать, что Кремль использует бурятских ребят для достижения своих преступных целей – захвата новых территорий и расширения границ империи. Собственно, война – это все, что Москва способна предложить ребятам из бурятских сел. Сгинуть как пушечное мясо на очередной войне. Я не желаю такого будущего для Бурятии и своего народа", – сказала Раджана.
Ранее правозащитница из Бурятии рассказала, как жителей региона силой шлют на войну.
Также СМИ писали, что военных из Бурятии хоронят чуть ли не каждый день.
Лига свободных наций - союз башкирского, бурятского, ингерманландского, казачьего, калмыцкого, татарского и эрзянского национальных движений, которые открыто декларируют цель создания новых национальных государств и выхода из состава РФ.
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