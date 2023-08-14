Россия намерена отправить Украину в блэкаут.

В осенне-зимний период государство-агрессор вновь намерено атаковать нашу критическую инфраструктуру, в частности энергосистему.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, для этого россияне накапливают вооружение и проводят разведку для определения приоритетных объектов на территории нашего государства. "Поэтому нам тоже надо готовиться и усиливать защиту наших городов и общин. Собственно, мы это и делаем", - отметил он.

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Скибицкий подтвердил, что Россия будет пытаться отправить Украину в блэкаут, используя ракетное вооружение и дроны дальнего радиуса типа "аШхедов". При этом отметил, что российские боевые беспилотники "Ланцеты", которые предназначены для поражения наших систем ПВО, артиллерии и других видов оружия на фронте, являются проблемой для нашей армии, но идет поиск эффективной защиты от них.

"Дроны FPV доказали свою эффективность на поле боя. Это дешевое и эффективное оружие. И мы, и враг работаем в направлении того, чтобы наладить производство и системную подготовку операторов", - добавил он.

Ситуация с энергосистемой Украин ы- риски

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев сообщил УНИАН, что наибольшие проблемы с энергоресурсами будут у жителей прифронтовых городов и в Одесской области, которые могут столкнуться с нехваткой электро- и газоснабжения.

По его словам, в генерации, которая работает на газе и угле, наибольшие проблемы будут в Запорожской, Херсонской, немного меньше - в Николаевской, частично Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областях и в той частице Луганщине, которая осталась под контролем Украины.

Рябцев прогнозирует проблемы в Одесской области. Он отметил, что еще до полномасштабной войны регион был проблемный для энергетиков: выход из строя оборудования, аварии и отключения здесь случались чаще, чем в любых других городах. Кроме того, регион очень ограничен альтернативными линиями электроснабжения и зависит от сети, которая идет через оккупированное россиянами молдавское Приднестровье. Поэтому могут быть сюрпризы.

Он отметил, что на Одесчине многое зависит от стабильного функционирования воздушной линии электропередач, которая идет через Приднестровье и если с ней что-то будет происходить, то Одесчине "будет не плохо".

Также Рябцев напомнил, что не стоит забывать и о погодных условиях, когда из-за шквального ветра или дождя, без электроснабжения остается часть какой-то области. Например, населенные пункты Киевщине довольно часто из-за этого сидят без света.

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