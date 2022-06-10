Речь о мирном соглашении 1634 года между Речью Посполитой и Московским царством.

Литовский депутат пригрозил России отменой Поляновского договора и требованием вернуть Смоленск. Это может быть потенциальный ответ на законопроект, который недавно внесли в Госдуму. Он предусматривает отмену постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

Соответствующее заявление сделал депутат Матас Малдейкис на личном аккаунте в Twitter.

"Если Россия отменит признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отменит Поляновский договор 1634 года и потребует от Путина подчиниться власти Владислава IV и вернуть Великому княжеству все оккупированные территории. Смоленск — это Литва!", — написал Малдейкис.

Напомним, 8 июня депутат от партии "Единая Россия" Евгений Федоров внес в Госдуму РФ законопроект, который может отменить постановление Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики". В пояснительной записке чиновник написал, что этот документ незаконен и сослался на результаты референдума, проведенного в Советском Союзе в марте 1991 года.

В Министерстве внутренних дел Литви отреагировали на законопроект. МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия ведет политику не по человеческим законам. Его государство должно быть готово к защите.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк тоже прокомментировал инициативу Федорова: "Это еще одно доказательство того, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: