Глава военной разведки Украины допустил, что Россия посыплется раньше, чем закончится война.

Россия оказалась на пороге "сейсмических изменений", которые приведут не только к завершению войны против Украины, но также к распаду самой РФ. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью каналу ABC News.

"Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны", — прокомментировал он будущее Российской Федерации.

При этом Буданов выразил уверенность, что Украина вернет контроль над Крымом, а также высмеял ядерные угрозы Кремля и провальное зимнее наступление россиян, обернувшееся огромными потерями без существенных успехов.

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Война в Украине – стратегическая ситуация

По мнению американского Института изучения войны, в настоящее время российская армия утратила способность вести активное наступление сразу на нескольких участках фронта. Уже сейчас оккупантам приходится маневрировать ресурсами для поддержания темпов наступления в Бахмуте.

В то же время польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что поражения Украины в войне допускать ни в коем случае нельзя. По его мнению, это приведет к закату европейского "золотого века".

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