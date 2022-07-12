На фотографии ракета лежит в чехле на железнодорожной платформе.

Одиозный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин взялся за любимое дело - хвастаться ядерным оружием. На этот раз он показал фото с ракетой "Сармат" и анонсировал ее серийное производство.

Об этом он заявил в Telegram.

"Сармат. Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству", - заявил он.

Глава Роскосмоса также поделился фотографией, на которой позирует рядом с ядерной ракетой "Сармат", что лежит в чехле на железнодорожной платформе.

Как сообщал УНИАН, накануне саммита НАТО глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разразился угрозами о ядерных ударах по Швеции и Финляндии из-за вступления в Альянс. А после этого Роскосмос опубликовал сообщение, в котором пригрозил другим странам мира и даже опубликовал координаты главных стратегических объектов: штаб-квартиры НАТО, Белого дома, Пентагона и др.

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