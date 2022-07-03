Рогозин, видимо, решил, что НАТО испугается его очередных ядерных угроз и откажется проводить саммит.

За несколько дней до саммита НАТО глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разразился угрозами о ядерных ударах по Швеции и Финляндии за вступление в Альянс.

А после этого Роскосмос опубликовал сообщение, в котором пригрозил остальным странам мира и даже опубликовал координаты главных стратегических объектов: штаб-квартиры НАТО, Белого дома, Пентагона и др. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Как отмечается, это далеко не первые угрозы с уст российской политической и даже медийной верхушки. Все началось с самого Путина, который открыто заявил о возможном ядерном ударе. Вслед за президентом РФ с ядерными угрозами начали выступать пропагандисты и купленные блогеры.

Рогозин, видимо, решил, что НАТО испугается его очередных ядерных угроз и откажется проводить саммит.

Но представители западных стран вообще никак не отреагировали на громкие заявления Рогозина.

"А что может НАТО в этой ситуации сделать? Угрожать в ответ? Они тогда поставят себя на одну доску с этим хулиганьем и шпаной. Конечно, они этого делать не будут. Но у них ракет тоже вполне достаточно", - говорит российский политический деятель Илья Пономарев.

Ранее лидеры стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) в новой стратегической концепции признали, что Россия представляет прямую угрозу безопасности Альянса.

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