Правительство России определило "приоритеты" в работе нового чиновника, пришедшего на смену Александру Нерадько.

Россия избавилась от Александра Нерадько в качестве главы Росавиации: на его место назначили новое лицо - Дмитрия Ядрова.

Теперь он будет новым "ответственным" за неудачи с авиафлотом и нехватку рейсов в связи с европейскими санкциями. Указ о его назначении подписал действующий премьер-министр РФ Михаил Мишустин от 15 сентября 2023 года. Документ опубликован на сайте российского правительства.

Ядров получил образование в "любимом" городе лидера РФ Путина - Санкт-Петербурге. Там он окончил местный государственный университет гражданской авиации.

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Отмечается, что новый глава Федерального агентства Ядров вошел в структуру в 2019 году. До нового назначения он был ответственен сразу за несколько направлений. В частности, за координацию летной эксплуатации, а также за руководство контрактной службой и комиссией по крупным сделкам.

В Минтрансе РФ говорят, что приоритетом Ядрова на новой должности станет поддержание летной годности парка российского авиафлота, с чем, как известно, у России наблюдаются существенные проблемы. Также на него возложили обновление материально-технической базы РФ, что, вероятно, станет "вызовом" в связи проблемой экспорта зарубежных деталей в Россию.

В РФ наблюдается дефицит с самолетами, рейсы критически сократили

Напомним, крах российской авиации происходит с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, от партнерства с Россией отказались такие гиганты рынка, как авиакомпании Boeing и Airbus. После этого на территории страны началась нехватка зарубежных запчастей для обновления и ремонта самолетов. Также часть авиарегуляторов аннулировала действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний.

В августе 2023 года стало известно, что РФ была вынуждена сократить количество рейсов из-за нехватки самолетов. В связи с этим Росавиации пришлось скорректировать график рейсов вплоть до 20 сентября. Тогда соответствующее поручение авиаперевозчикам разослал замглавы Росавиации Владимир Потешкин.

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