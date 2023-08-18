Теперь авиакомпании страны-агрессора должны будут оперативно предоставлять в Росавиацию сведения об отправке самолетов на запасные аэродромы.

Российским авиакомпаниям поручили провести корректировку расписания рейсов до 20 сентября в зависимости от резерва воздушных судов, чтобы "исключить ситуации с непредвиденными поломками и задержками вылета".

Как сообщают РосСМИ, телеграмму с таким поручением руководству авиаперевозчиков разослал замглавы Росавиации Владимир Потешкин, отметив, что авиакомпании должны будут оперативно предоставлять в Росавиацию сведения об отправке самолетов на запасные аэродромы, возникновении сбойных ситуаций в аэропортах и о задержках рейсов свыше двух часов.

Соответствующее требование авиарегулятора появилось после ситуации с авиакомпанией Red Wings, которая не смогла 12 августа вывезти из Антальи более 400 российских туристов из-за выхода из строя сразу двух воздушных судов Boeing-777.

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В марте 2022 года мировые авиагиганты Boeing и Airbus прекратили работу в РФ из-за чего возникла нехватка запчастей для ремонта самолетов.

Авиарегуляторы остановили действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний, следовательно для них закрыли небо все европейские страны.

26 сентября 2022 года стало известно о том, что российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

13 августа 2023 года стало известно, что российские пассажиры более 11 часов не могли вылететь из Антальи в Россию из-за неисправности охлаждения двигателей самолета.

14 августа 2023 года сообщалось о том, что российские авиакомпании массово задерживают рейсы из-за поломок самолетов. В РФ авиакомпании все сильнее ощущают последствия введенных из-за вторжения в Украину санкций.

17 августа СМИ писали о том, что в РФ начался дефицит профессиональных пилотов.

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