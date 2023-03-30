Преступник способствовал минобороны страны-агрессора в переброске оккупационных группировок в направлении госграницы Украины и на территорию захваченного Крыма.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на руководителя Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александра Нерадько, который предоставил гражданские самолеты для переброски военных РФ на фронт.

Как сообщили в СБУ, подсанкционный глава Росавиации способствовал министерству обороны страны-агрессора в переброске оккупационных группировок в направлении государственной границы Украины, а также на территорию захваченного Крыма.

Отмечается, что для этого он привлек четыре российские авиакомпании, которые предоставили свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и боеприпасов врага.

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"С конца сентября по ноябрь прошлого года при содействии Нерадько агрессор переправил в аэропорты "Платов" в Ростовской области и "Симферополь" более 3 тыс. военных и большое количество боеприпасов. В дальнейшем оккупационные подразделения были задействованы в боевых действиях против Сил обороны на восточном и южном фронтах", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили руководителю Росавиации о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Преступления российских чиновников против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ сообщила о подозрение генеральному директору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозёрову за содействие полномасштабному вторжению РФ в Украину. В частности, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства.

Также украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений руководителю российской ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он при поддержке российских властей занимался вербовкой, подготовкой и управлением подчиненных ему наемников, которых затем использовали в войне против Украины.

Кроме этого, подозрение объявлено главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Его обвиняют в создании на захваченных территориях Украины органов "судопроизводства" и содействии массовым репрессиям украинцев.

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