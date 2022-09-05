Все пленные оккупанты свидетельствуют, что среди них ширится понимание, что "перспектив нет".

Начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила информацию об отказе воевать против украинцев в некоторых вражеских подразделениях.

Об этом она сообщила на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. В частности, журналисты спросили, правда ли, что в некоторых частях РФ начались акции мятежа, солдаты отказываются воевать и из-за того их забирает контрразведка РФ.

"Это довольно убедительное явление в этой среде. Поскольку все те пленные, которые пополняют наш обменный фонд свидетельствуют одно и то же – среди людей на той стороне ширится понимание, что перспектив нет (у врага в войне против Украины - УНИАН). Их оставляют, их абсолютно ограничивают логистически", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, проблема оккупантов с логистикой связано не только с тем, что ВСУ ведет результативную работу по соответствующим вражеских центрах. Дело еще и в том, что морально-психологический дух врага подорван, соотношения с командирами слишком расшатаны.

Как сообщал УНИАН, 28 августа стало известно, что третий армейский корпус, который Россия начала перебрасывать в Украину, неукомплектованный. Он представляет собой "сборную солянку" из разношерстного сброда, непрофессионального и необученного. По данным военно-политический обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, третий армейский корпус Россия начала формировать в мае, его численность должна была составлять 15 тыс. человек, однако у РФ не получилось его укомплектовать.

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