Ожидают 10 тыс. человек для пополнения российских войск.

В РФ начали подбирать "добровольцев"на войну против Украины на условиях краткосрочного контракта.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 3 сентября.

"Государственным компаниям Российской Федерации доведены новые нормы подбора "добровольцев" на войну. Так, компания "Российские железные дороги" получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тыс. новых кандидатов на краткосрочный контракт", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа стало известно, что третий армейский корпус, который Россия начала перебрасывать в Украину, неукомплектован. Он представляет собой "сборную солянку" из разношерстного сброда, непрофессионального и необученного. По данным военно-политический обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, третий армейский корпус Россия начала формировать в мае, его численность должна была составлять 15 тыс. человек, однако у РФ не получилось его укомплектовать.

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