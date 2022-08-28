РФ не смогла набрать 15 тысяч человек для участия в войне против Украины.

Третий армейский корпус, который Россия начала перебрасывать в Украину, неукомплектованный. Он представляет собой "сборную солянку" из разношерстного сброда, непрофессионального и необученного.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его информации, третий армейский корпус Россия начала формировать в мае, его численность должна была составлять 15 тысяч человек, однако у РФ не получилось его укомплектовать.

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"Российское командование ставило перед собой целью сформировать не менее 6 танковых батальонов численностью 187 танков и 12 мотострелковых батальонов, численность 357 ББМ", – отметил Коваленко.

"В составе корпуса можно видеть не снятую с консервации и хранения технику, а довольно таки модные Т-80 БВМ и даже Т-90 "Прорыв". Но если техникой корпус обеспечили практически сходу, личным составом так и не получилось. В июне себя проявила проблема по комплектации личным составом корпуса, в связи, с чем было решено сформировать его в основном за счет наемников, в том числе из состава частных военных кампаний", – добавил эксперт.

По его словам, проблемы с формированием третьего армейского корпуса были из разряда нерешаемых. В конце концов, было принято решение экстренно доформировать корпус неблагонадежными элементами и отправить в Украину.

"Но и после таких радикальных решений вопрос с формированием корпуса не был решен – плановую численность так и не удалось достигнуть!".

По информации Коваленко, РФ намерена направить корпус на южный плацдарм.

Как писал УНИАН, Россия начала переброску недавно сформированного третьего армейского корпуса. Движение войск и техники зафиксированы в Ростовской области. На каких направлениях командование планирует задействовать солдат – пока неизвестно.

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