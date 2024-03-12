Россиян убеждают, что якобы все попытки прорваться через границу были отбиты.

Федеральная служба безопасности РФ придумала огромные "потери" добровольцев РДК и легиона "Свобода России" во время рейда в Курскую область. Впрочем, одни заявления спецслужбы противоречат другим.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости" со ссылкой на заявление ФСБ, с 10 марта россияне якобы предотвратили "несколько попыток нарушения госграницы украинским формированием в Белгородской и Курской областях".

"Уничтожено более 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт", - заявили в ФСБ.

Видео дня

Впрочем, спецслужба продолжает убеждать россиян, что бойцы легиона и РДК якобы не зашли в приграничные населенные пункты РФ. Несмотря на то, что воины показали видео боев в Курской области, в ФСБ говорят, что "украинских вооруженных формирований не обнаружено".

Рейд в Курскую область

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Известно, что в Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой.

Бойцы легиона "Свобода России" уничтожили вражеский бронетранспортер во время рейда в Курскую область.

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