Тем временем в российских городах звучит тревога и горят объекты критической инфраструктуры.

В России продолжается "тревожный" день. На фоне новостей об атаках беспилотников и рейдах воинов РДК и легиона "Свобода России" в Курскую область, появилась информация о том, что под Белгородом приземлилась российская "птичка".

Белгородские паблики сообщают, что вблизи населенного пункта Валуйки, вероятно, был сбит российский истребитель Су-27. Видео вероятного уничтожения самолета опубликовал также военкор Андрей Цаплиенко.

По данным очевидцев, сначала прогремел мощный взрыв. Впоследствии самолет начал падать и "приземлился" в лесу. Местные опубликовали видео, на которых якобы видны последствия падения истребителя и столб густого черного дыма над лесом. Сейчас официальных подтверждений нет.

Русский мир - последние новости из РФ

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Известно, что в Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой.

Бойцы легиона "Свобода России" уничтожили вражеский бронетранспортер во время рейда в Курскую область.

Кроме того, в ночь на вторник, 12 марта, в российском городе Орел произошел серьезный пожар на нефтебазе. В сети публикуют соответствующие фотографии и видео.

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