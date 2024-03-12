Россияне спрятали броню посреди жилых домов, но это им не помогло.

Бойцы легиона "Свобода России" уничтожили вражеский бронетранспортер во время рейда в Курскую область.

Как сообщается в Telegram-канале легиона, российская броня была уничтожена в селе Теткино. Воины иронично отмечают, что теперь оккупантам не на чем ехать.

"Никто никуда не поедет. Больше не на чем. Ничего, подождут освобождения. БТР уничтожен. Работаем дальше", - отметили в легионе.

Также бойцы показали процесс "демилитаризации" бронетранспортера.

Рейд в Курскую область - что известно

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Известно, что в Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой.

Перед этим в небе над Курском работала ПВО. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о беспилотнике, который сбросил на Белгородский район четыре взрывных устройства.

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