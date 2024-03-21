По словам "Цезаря", Пригожин мог свергнуть Путина за сутки.

Конечная цель российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины и прорвались через российскую границу на рейд в РФ, - поход на Москву и свержение путинского режима.

Это подтвердил представитель Легиона с позывным "Цезарь" в интервью УНИАН: "Конечно, это только вопрос времени. Более того, я знаю каждый шаг на этом пути, но пока не могу поделиться деталями".

При этом боец фактически анонсировал полномасштабный освободительный поход российских добровольцев и уверенно заявил, что когда он начнется, то освобождение России от тирании Путина произойдет за недели, максимум - за несколько месяцев.

"Поход Пригожина показал, что ситуация могла решиться вообще за одни сутки. Просто ему не хватило политической воли, потому что в глубине души Пригожин – не политик, он – коммерсант. Его задача – не победить, а поторговаться, выбить себе что-то. И он не бунтовал против Путина, он бунтовал против его ставленников, которые, по мнению Пригожина, неграмотно убивали украинцев", - заявил доброволец.

Рейд добровольцев в РФ - общее заявление

21 марта Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон сделали общее заявление, призвав россиян из всех стран, также людей любых национальностей присоединяться к их движению, целью которого является "борьба против путинской диктатуры".

По их словам, их освободительное движение в очередной раз продемонстрировало "силу и мощь духа и оружия российского добровольца и слабость режима Путина".

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