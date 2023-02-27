Именно этот генерал руководит группировкой российских войск в Беларуси.

В сети "слили" интимное видео русского генерала Александра Матовникова, на котором он продемонстрировал свои "хореографические навыки".

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", на видео, которое оказалось в их распоряжении, заместитель главнокомандующего Сухопутных войск, бывший полномочный представитель Путина Александр Матовников. Сейчас он является старшим оперативной группы Сухопутных войск Вооруженных Сил РФ в Беларуси.

"Ярый ценитель минских ресторанов и женщин генерал Матовников любит перекладывать ответственность за принятие решений на подчиненных ему офицеров. Генерал больше увлечен созданием такого видеоконтента для своих подруг. Россия отправила в поддержку Александра Григорьевича "лучших" представителей генералитета", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как генерал Матовников демонстрирует на видео свои гениталии и размахивает ногами в эротическом танце. Неизвестно, кому посвящено это интимное видео, но оно появилось после взрывов на белорусском аэродроме "Мачулищи". Уничтожен российский ДРЛО. За это отвечает лично Матовников.

Атака на "Мачулищи": детали

26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи", который обслуживает российскую боевую авиацию, раздались взрывы. Целью атаки стал российский ДРЛО А-50У. Самолет получил серьезные повреждения и точно уже никуда не полетит".

Борт прилетел в Беларусь 3 января 2023 года и совершил 12 вылетов за 54 дня. Стоимость такого составляет $330 млн.

Белорусские мониторинговые проекты сообщали, что российский военный самолет А-50У атаковали белорусские диверсанты с использованием двух дронов. В Кремле отказались комментировать атаку.

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