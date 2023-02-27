В прямую конфронтацию с Мурадовым вступают его коллеги.

Русский генерал Рустам Мурадов продолжает отправлять оккупантов на "мясные штурмы" Угледара. Пропагандисты пишут, что родственники "двухсотых" уже готовы к самосуду над ним.

Близкий к ЧВК "Вагнер" Телеграм-канал GREY ZONE пишет, что Мурадов "убивает войска об Угледар, видимо, перед запланированным весенним украинским наступлением".

"Он решил еще значительнее ослабить одну из лучших танковых бригад (5-я танковая) ВС России. Но его не только не снимают с должности, отправляя под военный трибунал, но еще и повышают в звании", - пишет канал.

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Пропагандисты отмечают, что среди оккупантов распространяется информация о том, что высокопоставленные генералы РФ уже вступают в прямую конфронтацию с Мурадовым.

"Говорят, что недавно командующий Тихоокеанским флотом России отх**сосил Мурадова за потери морской пехоты под Угледаром, а родственники погибших склоняются к расправе и кровной мести над генералом", - пишет канал.

"Мясник" Мурадов: кто руководит штурмом Угледара

В начале февраля россияне начали активные и жесткие штурмы Угледара Донецкой области. Операцией руководит ко мандувач восточным военным округом Рустам Мурадов.

Именно Мурадов отправляет оккупантов на "мясные штурмы", из которых никто не возвращается живым. Такая тактика закончилась полным разгромом элитной 155-й бригады морской пехоты РФ. ВСУ подтвердили это в комментарии Politico.

При наступлении под Угледаром, которым командовал Мурадов, российский генералитет не принял во внимание особенности местности - открытые поля, засеянные минами, рассказывал представитель сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Несмотря на огромные потери и провал штурма Угледара, Путин 18 февраля неожиданно повысил в звании Мурадова. Согласно указу Путина, 50-летнему Мурадову, кавалеру Ордена Мужества и обладателю Орденов "За заслуги перед Отечеством" трех степеней, присвоено звание генерал-полковника.

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