В результате атаки значительные повреждения получил один из девяти российских ДРЛО.

В Кремле отреагировали на вчерашние взрывы на аэродроме "Мачулищи" под Минском, в результате которых значительные повреждения получил один из 9 российских самолетов ДРЛО.

Как пишет пропагандистское "РИА-Новости", пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что воздержится от публичных заявлений по этому поводу, ведь Минск опроверг информацию об атаке дронов.

"Нет, нам нечего тут сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней речь шла о Беларуси, и Беларусь опровергла", - сказал Песков.

Взрывы на аэродроме "Мачулищи": что известно

Вчера, 26 февраля, на белорусском аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы. О них сообщили мониторинговые проекты. По данным инициативы BYPOL, целью атаки стал российский ДРЛО А-50У. Самолет получил серьезные повреждения и точно уже никуда не полетит". По данным наблюдателей, повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна.

Этот самолет прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. За 54 дня борт совершил 12 вылетов. Последний его прилет на белорусскую территорию был 24 февраля. Один такой самолет обслуживает 19 человек - 5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала. Стоимость такого составляет $330 млн.

Как сообщает "Беларускі Гаюн", российский военный самолет А-50У атаковали белорусские диверсанты с использованием двух дронов.

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