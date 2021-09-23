Блогер из Прикамья (Пермский край, РФ) мячом разгромил супермаркет ради эффектного видео.
Видео инцидента опубликовал местный ресурс PRO Город.
Инцидент произошел в одном из магазинов в Чайковском. На записи видно, как 18-летний блогер сначала руками разбивает бутылки, а потом начинает сбивать их мячом. Юношу пытается остановить продавщица, однако он не обращает на нее внимания.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 19 сентября в полицию города обратился директор сетевого магазина с жалобой на покупателя, который принес убыток в 6 тысяч рублей. На парня составили протокол.
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Также в полиции сообщили, что 22 сентября в отделе полиции Чайковского был зарегистрирован еще один материал проверки по факту публикации записи с потасовкой в помещении магазина.
Известно, что участником инцидента стал 18-летний юноша, который 19 сентября уничтожил товары. Личность второго покупателя сейчас устанавливается.
Напомним, в Люберцах (Подмосковье) мужчина "под кайфом" устроил дебош в местном магазине, забрался под кассу и умер.
"Неизвестный пришёл в магазин в посёлке Калинина и явно решил дать этому миру последний бой. Он разгромил все полки с алкоголем, а потом спрятался в домик под кассой, издавал дикие звуки и отбивался с помощью огнетушителя. Когда его всё же скрутили, перестал подавать признаки жизни", - сказано в сообщении.
Уточняется, что медики констатировали у мужчины смерть от передозировки наркотиками.