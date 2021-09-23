Юношу пыталась остановить продавщица, однако он не обращал на нее внимания.

Блогер из Прикамья (Пермский край, РФ) мячом разгромил супермаркет ради эффектного видео.

Видео инцидента опубликовал местный ресурс PRO Город.

Инцидент произошел в одном из магазинов в Чайковском. На записи видно, как 18-летний блогер сначала руками разбивает бутылки, а потом начинает сбивать их мячом. Юношу пытается остановить продавщица, однако он не обращает на нее внимания.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 19 сентября в полицию города обратился директор сетевого магазина с жалобой на покупателя, который принес убыток в 6 тысяч рублей. На парня составили протокол.

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Также в полиции сообщили, что 22 сентября в отделе полиции Чайковского был зарегистрирован еще один материал проверки по факту публикации записи с потасовкой в помещении магазина.

Известно, что участником инцидента стал 18-летний юноша, который 19 сентября уничтожил товары. Личность второго покупателя сейчас устанавливается.

Напомним, в Люберцах (Подмосковье) мужчина "под кайфом" устроил дебош в местном магазине, забрался под кассу и умер.

"Неизвестный пришёл в магазин в посёлке Калинина и явно решил дать этому миру последний бой. Он разгромил все полки с алкоголем, а потом спрятался в домик под кассой, издавал дикие звуки и отбивался с помощью огнетушителя. Когда его всё же скрутили, перестал подавать признаки жизни", - сказано в сообщении.

Уточняется, что медики констатировали у мужчины смерть от передозировки наркотиками.

Автор: Денис Прядко