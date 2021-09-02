Полиция уже вызвала блогера в участок для дачи показаний.

В Сочи россиянин ради зрелищного видео позволил приклеить себя скотчем к корпусу Chevrolet Camaro, скорость которого разогнали до 180 км/ч.

Ролик, на котором парень безмятежно корчит рожу пассажирам из соседнего авто, мигом стал вирусным.

Как свидетельствуют отснятые очевидцами кадры, блогера из Санкт-Петербурга Даниила Мясникова примотали к авто с помощью скотча и тросов.

Вскоре ролик с сумасшедшей выходкой на своей странице в Instagram выложил сам петербуржец.

В соцсети парень жаловался, что его примотали скотчем на голые ноги.

"Это кажется безопасным. Но, бл*ть, за 180 км даже в тачке опасно сидеть, когда ты столько едешь, особенно по мокрому асфальту. Страшная х*йня, п*здец", – поделился он впечатлениями от поездки.

Правоохранители уже заинтересовались лицами нарушителей и начали досудебную проверку. В настоящее время Мясникова пригласили в отделение, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

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Автор: Иван Бойко