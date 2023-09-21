Выяснилось, что оккупант просто очень сильно хотел домой.

В Белгородской области "мобик" сбежал из воинской части, прихватив оружие. Его искали во всех соседних регионах.

Как сообщает "База", днем 20 сентября в районе поселка Уразово младший сержант Александр А. из Курской области самовольно покинул воинскую часть. С собой "мобик" взял АК-74 и четыре магазина к нему со 120 патронами.

Через сутки "мобика"-беглеца нашли. По предварительным данным, он ушел, потому что разгневался, что ему не дают отпуск.

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"32-летний Александр был мобилизован в середине октября 2022 года. Он несколько раз просил отпустить его домой, но по словам источников, отпуск ему не давали. Тогда он решил уйти сам. 20 сентября он взял автомат и ушел из части. Правда, отпуск был недолгим: на следующий день мужчину задержали. В настоящее время он направлен на обзор. Сейчас Александру грозит уголовное дело", - пишет канал.

Другие инциденты с "мобиками"

Несколько месяцев назад в Курской области РФ в одном из населенных пунктов на границе с Украиной "мобик" расстрелял своего сослуживца. Труп мобилизованного нашли 28 февраля на автобусной остановке в одном из сел Рыльского района. Им оказался 30-летний Иван А., из села Бегичево в Нижегородской области.

Затем в Курской области Российской Федерации произошла перестрелка между солдатами-срочниками. Срочник Магомед стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул "Стой, кто идет?". Однако ему никто не ответил - и тогда Магомед открыл огонь на поражение из автомата Калашникова

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