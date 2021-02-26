В результате инцидента никто не пострадал / скриншот из видео
В Нижнем Новгороде мужчина расстрелял автомобиль соседа, припарковавшегося на его месте.
Видеозапись последствий инцидента опубликовали в сети.
Известно, что мужчина расчистил себе место от снега, но не успел припарковаться. На этом место поставил свою машину его сосед.
скриншот из видео
Разгневанный автолюбитель, недолго думая, достал огнестрельное оружие и насквозь прострелил чужое транспортное средство.
В результате инцидента никто не пострадал.
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