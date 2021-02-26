В результате инцидента никто не пострадал / скриншот из видео

В Нижнем Новгороде мужчина расстрелял автомобиль соседа, припарковавшегося на его месте.

Видеозапись последствий инцидента опубликовали в сети.

Известно, что мужчина расчистил себе место от снега, но не успел припарковаться. На этом место поставил свою машину его сосед.

скриншот из видео

Разгневанный автолюбитель, недолго думая, достал огнестрельное оружие и насквозь прострелил чужое транспортное средство.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Автор: Денис Прядко