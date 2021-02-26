В России мужчина расстрелял автомобиль соседа, припарковавшегося на его месте (видео)

Известно, что мужчина расчистил себе место от снега, но не успел припарковаться. На этом место поставил свою машину его сосед.

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