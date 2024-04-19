В Донецке убит гражданин США Рассел Бентли, который с 2014 года воевал за боевиков "ДНР". В начале апреля его задержали российские военные и увезли в неизвестном направлении.
Факт смерти американца без подробностей подтвердила главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Рассел Бентли, он же "Техас", реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших", – написала она в своем Телеграм.
Местная жена американца, Людмила, ранее заявляла, что ее мужа задержали военнослужащие одного из подразделений российской армии.
"Моего мужа взяли и продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады. Рассел был жёстко задержан 8 апреля 2024 г. примерно между 16:20 и 17:00 в районе Автобазы в Петровском районе Донецка", – написала она в телеграм-канале Рассела Бентли еще 15 апреля.
О том, что Бентли задержали "лица в военной форме", заявил и руководитель российской медиакомпании "Русский Час" Александр Коробко.
12 апреля "полиция ДНР" заявила, что ведет поиски пропавшего американца, который "ушел в неизвестном направлении".
Бывший полевой командир боевиков "ДНР" Александр Ходаковский опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвященный смерти Бентли.
"Военное ведомство должно показать, что оно умеет не только напоминать об ответственности за дискредитацию, но и наводить порядок в своем хояйстве", - написал Ходаковский, комментируя смерть американца.
Однако вскоре он удалил свою публикацию, видимо, таки испугавшись "ответственности за дискредитацию".
Кто такой Рассел Бентли
Бентли родился в 1960 году в США и почти всю жизнь прожил в Техасе. В 2014 году он приехал на оккупированный Донбасс, где присоединился к поддерживаемым Россией террористам группировки "ДНР".
По даным американского издания Texas Monthly, в прошлом Бентли был военным инженером, выступал за легализацию марихуаны, был признан виновным в контрабанде и продаже наркотиков в США и скрывался от правосудия.
Приехав на Донбасс, Бентли успел немного повоевать за террористов, но потом переквалифицировался в пропагандиста. Он много и охотно раздавал интервью российским СМИ, рассказывая, как он презирает Америку, любит коммунизм и Россию. При этом он вел в соцсетях активную пророссийскую пропаганду, адресованную американской аудитории.