Россел Бентли был похищен российскими военными, а спустя 10 дней его объявили убитым.

В Донецке убит гражданин США Рассел Бентли, который с 2014 года воевал за боевиков "ДНР". В начале апреля его задержали российские военные и увезли в неизвестном направлении.

Факт смерти американца без подробностей подтвердила главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Рассел Бентли, он же "Техас", реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших", – написала она в своем Телеграм.

Видео дня

Местная жена американца, Людмила, ранее заявляла, что ее мужа задержали военнослужащие одного из подразделений российской армии.

"Моего мужа взяли и продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады. Рассел был жёстко задержан 8 апреля 2024 г. примерно между 16:20 и 17:00 в районе Автобазы в Петровском районе Донецка", – написала она в телеграм-канале Рассела Бентли еще 15 апреля.

О том, что Бентли задержали "лица в военной форме", заявил и руководитель российской медиакомпании "Русский Час" Александр Коробко.

12 апреля "полиция ДНР" заявила, что ведет поиски пропавшего американца, который "ушел в неизвестном направлении".

Бывший полевой командир боевиков "ДНР" Александр Ходаковский опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвященный смерти Бентли.

"Военное ведомство должно показать, что оно умеет не только напоминать об ответственности за дискредитацию, но и наводить порядок в своем хояйстве", - написал Ходаковский, комментируя смерть американца.

Однако вскоре он удалил свою публикацию, видимо, таки испугавшись "ответственности за дискредитацию".

Кто такой Рассел Бентли

Бентли родился в 1960 году в США и почти всю жизнь прожил в Техасе. В 2014 году он приехал на оккупированный Донбасс, где присоединился к поддерживаемым Россией террористам группировки "ДНР".

По даным американского издания Texas Monthly, в прошлом Бентли был военным инженером, выступал за легализацию марихуаны, был признан виновным в контрабанде и продаже наркотиков в США и скрывался от правосудия.

Приехав на Донбасс, Бентли успел немного повоевать за террористов, но потом переквалифицировался в пропагандиста. Он много и охотно раздавал интервью российским СМИ, рассказывая, как он презирает Америку, любит коммунизм и Россию. При этом он вел в соцсетях активную пророссийскую пропаганду, адресованную американской аудитории.

Вас также могут заинтересовать новости: