По последним данным в результате обстрела погибли 13 человек и ранены 10 человек.

В Донецке 21 января под обстрел попал рынок на крупном жилом микрорайоне "Текстильщик" в Кировском районе города.

"На "Текстильщике" в оккупированном Донецке под обстрел попал рынок. Очевидцы сообщают о большом количестве погибших и раненых", - сообщает тг-канал "Новости Донбасса".

Так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по последним данным, в результате обстрела погибли 13 человек и ранены 10 человек.

При этом он обвинил в обстреле украинских военных.

Журналист Денис Казанский опубликовал видео с оккупантом, который был на месте событий, и который откровенно признает, что там находились военные РФ.

"Они фактически прикрывались мирными жителями и подставили их под ответный огонь. Только вчера сами же коллаборанты из Ясиноватой прямо писали, что российские военные ведут огонь из жилых кварталов, прикрываясь гражданскими. И вот новый инцидент", - отмечает журналист.

Обстрелы Донецка

Ранее военные обозреватели неоднократно объясняли, что российские войска умышленно наносят артиллерийские удары по Донецку, чтобы дискредитировать ВСУ и поставки западного оружия.

В ночь с 31 декабря на 1 января прилетело в гостиницу "Донбасс Палас", где собралась так называемая "элита" оккупантов с московскими гостями. По разным сообщениям, попадание в отель произошло, когда оккупанты слушали новогоднее обращение президента России Владимира Путина.

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