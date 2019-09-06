Путина загнобили в сети за шутку о России, сексе и японцах (видео)

Россиянам шутка их президента не очень понравилась, и они набросились на него в комментариях.

В сети обсуждают нелепую шутку президента России Владимира Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане, которую тот выдал после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Синдзо говорил, что в Японии начали быстрее ходить, это хорошо. А у нас в Чечне или Дагестане ходят в прежнем темпе, но рождаемость в три раза выше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию», - пошутил Путин.

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Россиянам шутка их президента не очень понравилась и они набросились на него в комментариях.

"- Россия за 20 лет твоего правления превратилась в банановую республику! - А у нас на Кавказе много тр***ются!", "Он хочет сказать, что мы про***ли" технический прогресс", "Армейские шуточки", "Днище", "В целом-то Россия вымирает. В большинстве регионов рожать не хотят из-за бедности. Может на это стоит энергию потратить", "Не президент великой страны, а клоун из подворотни. За 20 лет Путин так и не научился цивилизованно разговаривать", - писали пользователи.