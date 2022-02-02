Президент России и премьер Венгрии сидели на значительной дистанции за столом переговоров и зашли на пресс-конференцию с разных сторон зала.

1 февраля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Их переговоры стали поводом для шуток в сети. А все из-за того, что все пять часов они сидели на расстоянии нескольких метров друг от друга.

Больше всего пользователи соцсетей оценили то, как политики пили шампанское. Юзеры отметили: какая страна, такой и брудершафт.

"И он еще собрался в Китай на открытие Олимпийских игр. Как он будет встречаться с Си Цзиньпином? Тоже на таком расстоянии? Уже весь мир ржёт", "Вот это спектакль!", "Это как секс по телефону, но хуже", "С**кло", "На брундершафт", "Какая страна, такой и брудершафт", — пишут в комментариях под видео, опубликованным в Twitter "Проф. Преображенский".

Премьер-министр Венгрии после встречи поделился с росСМИ впечатлениями о ней. "Я никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом", — признался он.

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Ранее российский журналист Илья Жегулев рассказал, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, до такой степени остерегается собственного окружения, что повсюду ходит со своим термосом с чаем.

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