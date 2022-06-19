Российский диктатор устал от выступлений своих пропагандистов и искал более интересные занятия.

Президент страны-оккупанта Владимир Путин озадачил странным поведением во время Экономического форума. Он не обращал внимания на речи спикеров и грыз свои ногти.

Ролик опубликовал Telegram-канал Nexta.

"Великий и непобедимый вождь сверхдержавы скукожился и грызет ногти", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как Путин задорно грыз свои ногти, пока его топ-пропагандистка Маргарита Симоньян возвеличивала "великую Россию".

В то же время ккраинский блогер Алексей Голубуцкий обратил внимание на 3-миллиметровый маникюр Путина.

"Это что, ФСО (Федеральная служба охраны - УНИАН) по недосмотру отправила персональную маникюршу в сопровождение Кабаевой (Алины Кабаевой, которую называют любовницей Путина - УНИАН) и вернуть не успела? Или все же шаман приказал "ногти не стричь – сильно болен будешь, плохо-плохо жить"?, - иронично спросил Голубуцкий.

Ранее пользователи Сети создали шуточный ролик, на котором показали якобы переписка "фюреров" Владимира Путина и Адольфа Гитлера.

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