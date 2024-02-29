Диктатор заявил, что России нужно максимально рационально распределять ресурсы и построить эффективную экономику вооруженных сил.

Российский диктатор Владимир Путин внезапно пообещал не втягиваться в "гонку вооружений" с Западом.

Как заявил диктатор во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля, Запад якобы хочет "измотать" Россию, втягивая ее в "гонку вооружений".

"Мы понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружения. Тем самым вымотать, повторить трюк, который им удалось в 80-е годы с Советским Союзом. Напомню, в 81-88 годах военные расходы СССР составляли 13% валового национального продукта. Поэтому наша задача - развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны. Нужно максимально рационально распределять ресурсы и построить эффективную экономику вооруженных сил", - заявил Путин.

Это заявление диктатора один из присутствующих топ-военных встретил неподдельной эмоцией удивления. Кстати, на пиджаке еще одного слушателя Путина позади удивленного военного видно значок, похожий на украинский флаг.

Другие заявления Путина

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.

Соответствующее заявление Путин сделал во время своего послания к Федеральному собранию, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно вероятности введения в Украину иностранных войск.

"Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут намного трагичнее", - заявил он.

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