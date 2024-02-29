Путин заговорил, что Россию втягивают в "гонку вооружений" / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин внезапно пообещал не втягиваться в "гонку вооружений" с Западом.

Как заявил диктатор во время своего послания к Федеральному собранию 29 февраля, Запад якобы хочет "измотать" Россию, втягивая ее в "гонку вооружений".

"Мы понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружения. Тем самым вымотать, повторить трюк, который им удалось в 80-е годы с Советским Союзом. Напомню, в 81-88 годах военные расходы СССР составляли 13% валового национального продукта. Поэтому наша задача - развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны. Нужно максимально рационально распределять ресурсы и построить эффективную экономику вооруженных сил", - заявил Путин.

Это заявление диктатора один из присутствующих топ-военных встретил неподдельной эмоцией удивления. Кстати, на пиджаке еще одного слушателя Путина позади удивленного военного видно значок, похожий на украинский флаг.

Реакция военного / t.me/moscowtimes_ru

Другие заявления Путина

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин пригрозил "трагическими последствиями" странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных.

Соответствующее заявление Путин сделал во время своего послания к Федеральному собранию, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно вероятности введения в Украину иностранных войск.

"Заговорили о возможности отправки в Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто отправлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут намного трагичнее", - заявил он.

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