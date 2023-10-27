По мнению Андрея Юсова, украинцы должны сдержанно реагировать на такие вещи.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя слухи о якобы смерти президента России Владимира Путина, отметил, что они хоть и приятные, но это все же слухи. Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о слухах о состоянии Путина.

"Если мы о слухах вокруг смерти Путина, такие приятные, радостные, сладкие, но слухи. То есть это, опять же, анонимные российские Telegram-каналы сообщают какие-то вещи. Далее мы должны анализировать, кому на пользу и кому выгодно", - отметил Юсов.

Он добавил, что украинцы реагировать на такие вещи должны сдержанно.

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"Конечно, мы все хотим, чтобы это событие произошло как можно скорее. Но все же желательно после Международного трибунала. Но не из анонимных российских источников об этом узнавать", - сказал представитель разведки.

Говоря о ситуации и обстановке в Кремле в этом контексте, Юсов добавил, что такие слухи соответствующую атмосферу и характеризуют.

"Запускается информация, возможно, даже не только для украинской аудитории, а в том числе, для того, чтобы посмотреть и померить реакцию внутри самой Российской Федерации. А кто и как будет реагировать. В том числе, из представителей элит", - сказал он.

Юсов назвал "симптоматичным" сам факт, что эта тема обсуждается.

"О том, что там здоровая атмосфера у жителей Кремля, точно он не свидетельствует", - добавил представитель ГУР.

Он также отметил, что информация о Путине отличается от той, которая недавно циркулировала относительно состояния главаря Чечни Рамзана Кадырова.

"Эта информация в корне отличается - в отношении Кадырова и относительно последних слухов по человеку, похожему на Путина, или человеку, который сейчас занимает пост президента того образования. Потому что по Кадырову были действительно агентурные сведения, они подтвердились. Были серьезные проблемы со здоровьем, были проблемы с почками, в частности послеоперационные осложнения", - сказал Юсов.

Он добавил, что были попытки скрыть эту информацию, и "все это подтвердилось".

"В конце концов, факт смерти тогда Украина официально не подтверждала", - отметил представитель разведки.

В этот же раз, в отношении Путина, отметил он, информация исходит исключительно из российских анонимных источников.

"То есть можно говорить о том, что она носит искусственный, инспирированный характер", - заметил Юсов.

Слухи о "смерти" Путина

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал тему о "смерти" Путина, которая была затронута среди источников российских средств массовой информации накануне.

"Рано или поздно каждый человек отправляется на тот свет. И Путин тоже. Подавляющее большинство нашего населения, если не сказать 99,9% желает, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал он.

В то же время Данилов отметил, что даже в случае "смерти" диктатора, это ничего не изменит в политике Российской Федерации в отношении Украины, ведь эта страна наполнена "бесчеловечностью".

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