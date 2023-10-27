По словам секретаря СНБО, почти 100% украинцев искренне желают, чтобы Путин умер поскорее.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал тему о "смерти" Путина, которая вновь поднялась среди источников росСМИ накануне.

Тогда некоторые телеграм-каналы сообщали, что Путин "умер" вечером 26 октября, и что Кремль эту информацию скрывает. Сегодня издание "Фокус" опубликовало интервью с Даниловым, в котором он сказал, что каждого человека рано или поздно встретит такой конец. Момента "смерти" Путина ждет почти 100% населения Украины.

"Рано или поздно каждый человек отправляется на тот свет. И Путин тоже. Подавляющее большинство нашего населения, если не сказать 99,9% желает, чтобы это произошло как можно скорее", - указал он.

В то же время чиновник заявил, что даже в случае "смерти" диктатора, это ничего не изменит в политике Российской Федерации в отношении Украины: эта страна наполнена "бесчеловечностью". Об этом свидетельствует хотя бы то, как Россия воспринимает потери своей армии в Украине - счет измеряется тысячами "жертв", или то, как Москва будто "искренне" называла украинцев братьями и сестрами, а сама приняла решение напасть на них, указал Данилов.

По словам секретаря СНБО, уже тогда, решив напасть на Украину, Путин был "нездоровым на голову".

"Поэтому относительно состояния его здоровья, он никогда не был здоровым. А вопрос, когда Господь заберет его к себе, это вопрос времени", - заявил Данилов.

По его мнению, Россия начала исторический процесс собственной фрагментации еще тогда, когда вторглась своими войсками в Грузию (2008 год). Следующими действиями она лишь продолжила углублять критические для существования своего государства процессы. "Как страну их уже ничего не спасет... Они теряют свою субъектность, это будет быстро происходить и набирать обороты", - резюмировал чиновник.

Песков заверил, что Путин жив

27 октября пресс-секретарь лидер РФ Владимира Путина - Дмитрий Песков, заявил, что слухи о его "смерти" - информационная ложь, пишет The Moscow Times. 24 октября он также был вынужден отрицать информацию о том, что вместо Путина Россией руководит двойник. "Никаких нет двойников... с ним все хорошо, это очередная "утка" (информационный обман - УНИАН), абсолютно", - комментировал Песков росСМИ.

22 октября в России также начали распространяться слухи о том, что у Путина произошла остановка сердца. Сообщалось, что его нашли без сознания на полу охранники.

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