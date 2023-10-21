Кроме того, рупор Кремля публично извинился за эти высказывания уже бывшего коллеги.

Топ-рупор Кремля Владимир Соловьев уволил пропагандиста своего канала Евгения Сатановского, который назвал представительницу МИД РФ Марию Захарову "сильно выпивающей шм*рой".

Об этом Соловьев заявил в видеобращении, во время которого публично извенился перед Захаровой за это оскорбление. По словам пропагандиста, такие высказывания были "некорректными".

"Я хочу извинить МИД РФ и госпожу Марию Захарову за абсолютно несправедливые по содержанию и абсолютно недопустимые высказывания, допущенные работником нашего канала Евгением Сатановским", - сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что эти скандальные заявления его коллега сделал во время стрима на канале израильского журналиста. Соловьев заявил, что это были "оскорбительные высказывания" в отношении российских дипломатов и МИД в целом.

"Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением. Я принял решение об увольнении Сатановского из нашего канала", - подытожил пропагандист.

Что предшествовало

Пропагандист с канала Соловьев Live Евгений Сатановский назвал официальную представительницу Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову "пьяной шм*рой".

Пропагандист потерял контроль над эмоциями, когда комментировал антиизраильские заявления Захаровой в поддержку действий ХАМАС.

"Вот, Маша Захарова, которая евреев не очень любит, а Израиль терпеть не может. Более того, она этого и не скрывает... Еще одна сильно пьющая шм*ра. Тем не менее, она спикер нашего МИДа", - заявил Сатановский.

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