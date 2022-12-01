В этот раз речь шла о попытке незаконной аннексии Луганской и Донецкой областей.

Российский президент Владимир Путин сравнил жестокую оккупацию украинских регионов с "девушками из российских городов", подытожив, что все – и украинцы, и русские – якобы "один народ".

Отвечая на вопрос, почему Россия пошла на попытку аннексии украинских регионов, Путин заявил, что там живут "наши люди".

При этом глава Кремля как всегда отметился странным сравнением – в этот раз сравнив жителей оккупированных городов с "молодыми девушками" Новосибирска и Петербурга.

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"Я думаю, для всех здесь присутствующих становится понятно, почему мы поддерживали и в конце концов пошли на признание и принятие в состав Российской Федерации Донецка, Луганска, да и потом еще двух территорий. Вот посмотрите на молодых девушек. Чем вот (участница встречи – ред.) Федорова, проживающая в "Луганской республике", отличается от таких же Федоровых где-нибудь в Новосибирске, в Петербурге или в Москве? Ничем. Это наши люди", - заявил Путин.

Попытка аннексии украинских территории

После девяти лет боевых действий кремлевскими руками прокси-сил на Донбассе российский президент Владимир Путин в сентябре 2022 года объявил об "аннексии" украинского востока.

Кроме того, тем же указом российский президент незаконно аннексировал Херсонскую и Запорожскую области. А уже в ноябре ВСУ освободили правый берег Херсонщины включительно с Херсоном.

На сегодня ни Донецкая, ни Луганская, ни Запорожская области не контролируются Россией целиком. В Донецкой области уже несколько месяцев продолжаются безуспешные и кровопролитные штурмы российской армии.

Мир не признает "аннексии" украинских территорий.

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