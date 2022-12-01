На Бахмутском направлении противник и дальше сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Враг на Сватовском и Лиманском направлениях осуществляют инженерное оборудование линии обороны.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации по состоянию на 06:00 относительно российского вторжения.

В сообщении сказано, что на Бахмутском направлении противник и дальше сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клищеевка, Северное, Железное и Нью-Йорк.

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На Авдеевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, а огневого поражения из танков и артиллерии разных типов подверглись объекты в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельске, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Также отмечают, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовське, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинки на Донетчине.

"С целью недопущения продвижения украинских воинов на Сватовском и Лиманском направлениях, противник осуществляет инженерное оборудование линии обороны. Продолжает перемещение личного состава, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для комплектования и обеспечения новых подразделений и тех, что понесли потери", - сообщает Генштаб.

В сообщении сказано, что за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершил 41 авиационный удар и 28 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе и городу Херсон.

В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза нанесения оккупантами ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

В сообщении также сказано, что на Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Также обстрелов российской артиллерии подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелечье, Красное, Старица, Огирцеве, Бударки, Чугуновка, Двухлетняя Западне и Харьковской области.

В Генштабе отмечают, что на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. "Зафиксировано огневой влияние врага по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестово, Дружелюбовка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка на Луганщине", - сказано в сообщении.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Ранее аналитики ISW уже сообщали, что продвинулись к югу от Бахмута, но окружить город они не смогут. Незначительные успехи русских, о которых они заявляют с такой гордостью, никак не меняют ситуацию на фронте.

После этого украинский защитник рассказал о ситуации в Бахмуте. Он отметил, что рашисты уничтожают город, но захватить его все равно не могут.

По словам Ермака, РФ перебрасывает под Бахмут "зэков". Их везут без оружия, будто "мясо".

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