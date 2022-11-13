Местные жители встречали военных с цветами, украинскими флагами и под лозунг: "Слава Украине".

Украинские бойцы показали уникальные кадры, как заходили в Херсон 11 ноября.

Видео опубликовала в Facebook 59-я мотопехотная бригада имени Иакова Гандзюка. На въезде в Херсон защитники отсняли кадры у городской стеллы.

В освобожденном от оккупантов областном центре толпа людей, увидев ВСУ, побежала к бойцам с флагами и цветами. Многие жители не сдерживали своих эмоций и рыдали, не прячась от камеры.

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В кадр также попал момент поднятия украинского флага в центре Херсона.

Освобождение Херсона и провал Путина в войне против Украины

Херсон попал под оккупацию российских войск в феврале 2022 года. В течение этого времени враг занимался мародерством, поисками и пытками гражданских, убийством активистов и депортацией населения.

Осенью в связи с деградацией оборонительного потенциала российские войска были вынуждены покинуть правый берег Херсонской области, оставив, в том числе, областной центр.

Западные аналитики соглашаются, что потеря Херсона стала для Путина самым большим военным поражением после того, как ВС РФ ушли с позором из-под Киева весной 2022 года.

Риск утратить юг раскалывает Кремль изнутри и упрочняет влияние "вагнеровского" главаря Пригожина, отмечают в Институте изучения войны.

Положение Путина также подорвала частичная мобилизация. Отправка на передовую неподготовленных бойцов застопорила продвижение российской армии, которое и без того было очень медленным, и усилила критику и так недовольных ходом "спецоперации" русских "националистов".

На фоне краха на поле боя Кремль возобновил попытки начать с Украиной переговоры, однако в очередной раз в ультимативной форме.

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