30 мая атака беспилотников прошла в непосредственной близости от "императорской" резиденции.

Сошедший с ума на почве имперского величия и явно видящий себя новоявленным российским императором Владимир Путин выстроил для себя и своей родни подобие "царского села" под Москвой. Об этом говорится в материалах большого журналистского расследования, которое опубликовало российское оппозиционное издание "Проект".

Если настоящее Царское село российских императоров находилось на южной окраине Санкт-Петербурга, то свой аналог имперской усадьбы Путин выстроил вокруг официальной резиденции президента РФ в Ново-Огарево к западу от Москвы.

"Подмосковная усадьба в Ново-Огарево стала резиденцией Путина, как только он пришел к власти, и должна остаться таковой вплоть до его смерти — глава государства выбрал ее в качестве своего пожизненного места проживания", – пишет издание.

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Со временем диктатор обустроил резиденцию под себя так, как ему хотелось – сюда даже подвели секретную железнодорожную ветку. Также Путин решил поселить своих родственников в ближайшей округе, поэтому его дочери Мария и Екатерина, выходя замуж, получали в качестве приданого элитную недвижимость недалеко от официальной резиденции президента РФ. При этом бытовые потребности президентской семьи частично удовлетворяли за счет государства – например, их обслуживала президентская прачечная.

Однако в целях конспирации на президентских дочерей это имущество не записывали. Так, дворец младшей дочери Катерины после свадьбы записали на ее мужа Кирилла Шамалова. Бывшая жена Путина Людмила тоже поселилась рядом с президентской резиденцией. Причем она успела выйти замуж после развода с Путиным, но это не помешало ей получить элитное жилье, которое записали на все того же Шамалова – мужа младшей дочери президента РФ.

Однако главное, что нужно знать обо всех этих дворцах – не зависимо от номинального владельца сооружений, земля, на которой они построены, принадлежит лично Владимиру Путину. Все эти объекты находятся предельно близко от путинской резиденции в Ново-Огарево – буквально в 10 минутах пешком.

Разумеется, дворцами возле путинской резиденции имущество его родни не ограничивается. Например, упомянутый Шамалов владеет огромным участком в 15 минутах езды от основного дома — в селе Знаменское. Стоимость объекта оценивается как минимум в 6 млрд рублей.

Интересно, что после разрыва отношений младшей дочери Путина Екатерины с Кириллом Шамаловым президентский зять тут же лишился всей своей недвижимости в "царском селе". Все эти объекты перешли в собственность некоего АО "Коралл", которое, как выяснили журналисты, принадлежит близкому другу Владимира Путина олигарху Аркадию Ротенбергу.

Однако сам Шамалов едва ли может себя считать жертвой в данной ситуации, поскольку взамен утраченной недвижимости он получил "откупные" в размере 2,3 млрд рублей – сильно меньше стоимости объектов, но все равно немало.

"Этот отъем, как и многие другие операции в интересах Путина, проходил при помощи денег, накопленных в западных банках. 2 октября 2019 года "Коралл" получил на свой счет 2,37 млрд руб. из Швейцарии. Почти все эти деньги — 2,35 млрд — компания сразу же перевела на личный счет Шамалова по договору купли-продажи недвижимости", – пишет издание.

Журналисты отмечают, что во время массированной атаки дронов на Москву 30 мая маршрут полета беспилотников проходил достаточно близко от Ново-Огарево и "царского села".

Дворец Путина в Геленджике

О большой любви Путина к царской роскоши известно давно. В январе 2021 года "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального выпустил документальный фильм об огромном дворце российского диктатора недалеко от города Геленджик на черноморском побережье РФ.

Кроме основного дворца, на участке расположен Ледовый дворец, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр и много других объектов.

Впоследствии российский миллиардер Аркадий Ротенберг вынужден был заявить, что он является владельцем этого дворца.

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