По мнению оккупанта, в геополитической борьбе не все смогут выжить.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины президент страны-агрессора Владимир Путин решил переписать историю и иначе трактовать действия Петра I.

Об этом Путин заявил на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает канал "Медуза-LIVE".

"То, что нам приходится защищать себя, бороться — это очевидные вещи. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра Первого. Почти ничего не изменилось. Вот Пётр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, чего-то отторгал... Ничего не отторгал: он возвращал. Да, а как? Так и есть", — заявил президент страны-агрессора.

"Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять… и мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят" - заявил Путин.

Путин также призвал россиян активнее размножаться.

"Демография - это первая задача. У нас должно быть больше людей и они должны быть здоровы", - заявил агрессор.

Кроме того, по его мнению, в геополитической борьбе не все смогут выжить.

"Если страна или группа стран не может принимать суверенных решений, то это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив все таки не имеет. Шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе (а она была всегда!) нет. У нас была закрытая экономика, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес. Мы не будем наступать на также грабли. Наша экономика будет открытой. Кто не хочет — тот сам себя будет обкрадывать", - заявил Путин.

"Если кто-то пытается нас ограничить, то он ограничивает себя. На Западе моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем... Россию невозможно обнести забором", - считает Путин.

Уход Путина от власти:

4 июня 2022 года таблоид The Sun, ссылаясь на эксперта по изучению конфликтов Королевского колледжа Лондона Роберта Тронтона писал о том, что военные РФ могут устроить переворот и убить Путина из-за провала в войне.

6 июня 2022 года стало известно, кого Путин назначит своим преемником и какую должность он "подарит" дочери.

9 июня 2022 года появилась информация о том, что кресло президента РФ займет человек без амбиций.

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