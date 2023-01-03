Также планируют создать "общественные пространства, арт-объекты и школьные музеи" об участниках "спецоперации" и провести в школах уроки по этой теме.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ для пропаганды показывать в кинотеатрах документальное кино о войне в Украине и о "борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии".

Согласно приказу ведомство также должно организовать фестиваль патриотического документального кино. Предложения по этому поводу должны быть подготовлены до 1 февраля 2023 года.

Отмечается, что министерство обороны РФ должно содействовать российским документалистам в подготовке кинематографического материала про участников "спецоперации", которые "проявили отвагу, мужество и героизм".

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Министерства культуры и образования России должны до 1 апреля 2023 года создать "общественные пространства, арт-объекты и школьные музеи" про участников "спецоперации" и провести в школах уроки по этой теме.

Российская пропаганда о войне

Российская пропаганда начала активнее зомбировать россиян с начала полномасштабного вторжением РФ в Украину. В начале войны российская пропаганда объясняла вторжение в Украину терминами "демилитаризация" и "денацификация". Последний не прижился, поскольку россияне его не понимали.

Как ранее сообщал УНИАН, пропагандистам выдали новые методички с целью минимизации негативных настроений среди мобилизованных РФ. ВСУ рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями", а мобилизованных запрещено называть "мобиками".

В ноябре 2022 года, в Тверской области РФ неожиданно заметили огромную колонну военной техники с флагами Украины. Местные не на шутку испугались, однако оказалось, что это снимали кино о войне.

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