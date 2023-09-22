Он заявил, что речь идет о россиянах возраста 20-24 лет.

Лидер РФ Владимир Путин отметился обещанием о том, что к 2030 году Россия соберет 8,3 млн человек "золотого" призывного возраста.

Он уточнил, что речь идет о молодежи возраста 20-24 лет в рамках заседания президиума Госсовета РФ 21 сентября.

"По предварительным данным анализа, в стране к 2030 году будет 8,3 млн граждан в возрасте 20-24 лет. А в 2035 году уже 9,7 млн человек. Это на 2,4 млн больше, чем сейчас". - заявил Путин.

Он уточнил, что в этом контексте Россия должна задуматься о том, куда устроить эту молодежь. Ведь уровень безработицы среди данной категории населения "повыше, чем в целом по стране", указал Путин.

Потери РФ в Украине приближаются к 275 тысячам человек

Напомним, пока российский президент сыплет многообещающими демографическими прорывами, российские мужчины "штабелями лежат" в Украине. По состоянию на утро 22 сентября Генштаб ВСУ уточнил, что украинская армия ликвидировала 480 оккупантов за сутки. Общие потери личного состава армии РФ в Украине составляют 274 950 человек. Также Генштаб раскрыл данные о потерях техники врага.

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