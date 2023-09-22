Генштаб ВСУ уточнил, сколько и чего армия РФ потеряла за последние сутки.

Силы обороны ликвидировали за сутки еще 480 врагов. Общие потери личного состава армии РФ в Украине приближаются к 275 тысячам человек, информирует генеральный штаб ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.23 ориентировочно составили: личного состава около 274 950 (+480 за минувшие сутки) человек", - говорится в сообщении.

Также увеличилось за сутки количество уничтоженной вражеской техники и средств: танков - до 4644 (+6) единиц, боевых бронированных машин - 8891 (+8) единицы, артиллерийских систем - 6177 (+40) единиц, РСЗО - 785 (+4) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня - 4858 (+8), автомобильной техники и автоцистерн - до 8690 (+20) единиц, специальной техники - 912 (+1) единиц.

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По состоянию на сегодня россияне потеряли в войне против Украины 528 средств ПВО, 315 самолетов и 316 вертолетов, 20 кораблей/катеров и 1 подводную лодку.

За последние сутки уничтожено 38 российских крылатых ракет (всего сбито на сегодня 1517 ракет).

Последние успехи Украины в войне с РФ

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины активно уничтожают потенциал врага и логистические пути.

По данным Генштаба, в частности за прошедшие сутки украинский авиация нанесла удар по пункту управления войск РФ, зенитно-ракетному комплексу, 12 ударов - по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по станциям РЭБ противника.

В свою очередь, бойцы ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ противника.

Также Украина активизировала удары по военным объектам россиян в оккупированном Крыму. 20 сентября утром на полуострове прогремело несколько взрывов, а впоследствии появилась информация об успешном ударе Украины по командному пункту Черноморского флота РФ возле Верхнесадового, недалеко от Севастополя.

По данным издания Defense Express, этот защищенный командный пункт Черноморского флота РФ был создан еще в советское время и его россияне одним из первых захватили во время аннексии Крыма в 2014 году.

Как выяснилось, удар по штабу Черноморского флота России под Севастополем стал совместной спецоперацией Службы безопасности Украины, Воздушных сил ВСУ и ВМС ВСУ. Отмечалось, что ракеты попали точно в цель, поразив живую силу противника и дорогостоящие военные системы на этой базе.

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