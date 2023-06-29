Возродить российскую армию до состояния на 24 февраля 2022 года в реалиях сегодняшнего дня невозможно, уверен эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов оценил, получится ли у РФ за 20 лет собрать новую армию для повторной захватнической войны против Украины.

"У них планы действительно такие есть… Российская Федерация в прошлом году внесла коррективы в свою военную доктрину в плане развития вооруженных сил. Они приняли решение полностью перейти на дивизионно-полковую, организационно-штатную структуру. То есть им надо переформатировать все бригады, развернуть несколько новых армий, несколько десятков новых дивизий… Численность они уже увеличили до полутора миллионов человек", - отметил он.

По его словам, это была перспектива на ближайшие 20 лет:

"Но это было в прошлом году, уже это все кануло в лету. Сегодня, по-моему, даже самый упоротый оптимист должен понимать, что возродить российскую армию до состояния на 24 февраля 2022 года в реалиях сегодняшнего дня невозможно. Это можно было бы, если Россия, допустим, завтра прекратила огонь и вывела свои войска на свою территорию, закрылась бы железным занавесом и начала клепать танки и пулеметы. Тогда - да. Тогда в перспективе ближайших 50 лет вполне возможно они бы вышли на довоенный уровень".

Жданов отметил, что от российской армии сейчас в технологическом плане "не осталось ничего":

"Москву нечем защитить. Даже танкового батальона не нашлось для того, чтобы вывести и перекрыть дорогу Пригожину. Танков Т-90 - что осталось на фронте, то и есть. То, что еще подлежит ремонту, они как-то поддерживают. Основной боевой танк РФ сегодня - Т-72. БТР-70 снимаются с хранения…".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как сообщал УНИАН, общие потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 29 июня 2023 года ориентировочно составили: около 227 780 человек личного состава. За минувшие сутки украинские защитники уничтожили почти 700 российских захватчиков.

Также РФ потеряла в бою в Украине: танков - 4038, боевых бронированных машин - 7857, артиллерийских систем - 4116, РСЗО - 627, средств ПВО - 388, самолетов / вертолетов - 315/308, БПЛА оперативно-тактического уровня - 3513, крылатых ракет - 1261.

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