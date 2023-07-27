Африканские страны недовольны сбоями в поставках зерна и непонятной ситуацией с ЧВК Вагнер.

Развязанная против Украины война мешает Кремлю укреплять свое влияние в Африке. Об этом пишет Bloomberg, анализируя начавшийся в Петербурге саммит "Россия-Африка".

"Сегодня Владимир Путин окружил себя африканскими лидерами, поскольку Россия стремится показать, что у нее много друзей, несмотря на попытки США и их союзников изолировать ее из-за войны в Украине. И все же второй саммит Россия-Африка не является тем ударом, который планировал Кремль", – пишет издание.

Так, на саммит прибыли всего 17 глав государств, хотя первый такой саммит в 2019 году собрал лидеров 43 африканских стран. Bloomberg считает, что африканские страны, в частности, недовольны тем, как провал зерновой сделки отразится на стоимости продовольствия.

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Еще один комплекс проблем связан с мятежом "Группы Вагнера". Эта группировка очень важна для ряда африканских лидеров, которые заключили с наемниками договоренности в сфере безопасности. Сейчас они ломают голову над состоянием отношений между Кремлем и Вагнером.

Саммит Россия-Африка

Как ранее писал УНИАН, большинство африканских лидеров проигнорировали приглашение Путина приехать на саммит. Вместо себя они прислали министров или просто послов.

Прямо в ходе саммита страны Африки призвали Россию вернуться к участию в зерновой сделке. Однако Путин ответил, что это невозможно, и пообещал поставить в дружественные России африканские страны 50 тысяч тонн зерна бесплатно.

Примечательно, что на саммите появился и главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, которого российская пропаганда и сам Путин уже заклеймили "предателем" за его "марш справедливости" на Москву в июне этого года.

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