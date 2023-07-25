На встречу к Путину решили съездить только 17 из 54 лидеров африканских стран.

Большинство африканских лидеров проигнорировали саммит Россия-Африка, который Кремль преподносит как новый дипломатический прорыв и доказательство большой значимости РФ в мире. На это обратило внимание издание The Moscow Times.

Так, из 54 стран Африканского континента только 17 будут представлены на саммите в Петербурге главой государства. Еще 10 стран отправят в Россию премьер-министров. Большинство остальных пришлют делегации во главе с вице-премьером, министром или просто послом. Пять африканских государств решили проигнорировать саммит вовсе.

В Министерстве иностранных дел России уверяют, что не обиделись на те страны, которые не стали отправлять в Россию главу государства.

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"Приглашения были направлены главам всех африканских государств. Мы не будем в претензии потому, что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, которые предполагают участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог", — заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

Саммит состоится 27-28 июля. Путин планирует лично встретиться с каждым из прибывших лидеров африканских государств. В Кремле уже пообещали, что российский президент выступит с большой речью, в которой расскажет о "новом миропорядке", основанном на "многополярности и равенстве" всех государств.

Война в Украине и страны Африки – последние новости

Ранее УНИАН писал, что Россия пытается выставить себя главным кормильцем Африки и активно пиарит свои поставки пшеницы на континент. Так, на фоне российских ракетных ударов по украинским складам с зерном Россия демонстративно отправила партию пшеницы в Мали.

Пока действующий президент ЮАР пытался уклониться от обязательств перед Международным уголовным судом касательно ареста Путина, правительство страны официально запросило у Гааги документы по ордеру на арест российского диктатора. Иными словами, в Южной Африке сработала классическая система разделения властей, которой нет в России.

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