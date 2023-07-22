Российские захватчики "демилитаризовали" более ста тонн зерна.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер показал ужасные последствия попадание вражеских ракет в ангары с зерном, произошедших в ночь на 21 июля.

В частности, чиновник обнародовал фото, на которых зафиксирована обгоревшая сельскохозяйственная техника и "горы" обугленного урожая – зерна, которое находилось в ангарах одного из местных агарных предприятий. Также на фотографии попала какая-то женщина, предположительно, это-работница или владелица предприятия. Видно, что человек в отчаянии, потому что такие потери восстановить уже невозможно.

"Выращен под сиренами. Собран под ракетными обстрелами. Уничтожен дотла нелюдями. Россия сегодня - это убийцы, террористы и лицемеры, которые думают, что могут оставить мир на грани голода. Но воля украинцев несокрушима. Мы все отстроим и все вырастим заново", - подчеркивает Кипер.

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Он уверяет, что враг ответит за каждое сожженное зернышко, за каждый день нечеловеческой войны, которую РФ развязала против Украины.

"Мы одержим победу, а они будут гореть в аду, как это зерно", - завил чиновник.

Террор против Одесской области

Как сообщал УНИАН, после заявления РФ о расторжение "зерновой сделки" российские военные начали массированные ракетно-дроновые обстрелы региона, в частности портовой инфраструктуры и тому подобное.

Так, ночью 21 июля армия РФ нанесла массированного удара по фермерскому хозяйству в Болградском районе. Оккупанты атаковали аграриев тремя ракетами типа "Калибр" и "оникс".

Произошел масштабный пожар, уничтожено по меньшей мере три зерновых Ангара, повреждены административные помещения и сельскохозяйственная техника и тому подобное. Всего уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Ранения получили двое местных жителей. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также повреждений получила и спасательная техника ГСЧС, которая прибыла для тушения пожара и находилась на территории агрофирмы в момент второго попадания ракеты по территории того же предприятия.

Пострадавшие украинцы в результате атаки российских оккупантов на Одесскую область находятся в больнице. Некоторые пациенты в состоянии средней тяжести.

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