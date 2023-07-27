Российский диктатор пообещал африканским странам зерно с бесплатной доставкой.

Африканские страны просят участников бывшей "зерновой сделки" об экспорте зерна по Черному морю облегчить доставку как российского, так и украинского зерна на континент. Об этом заявил председатель Африканского союза президент Коморских островов Азали Ассумани на продолжающемся в Санкт-Петербурге форуме "Россия-Африка".

"Украинский кризис серьезно влияет на ситуацию, поэтому решение этого кризиса позволит спасти большое количество людей, которое зависит от поставок продовольствия. ... Мы обращаемся ко всем участникам процесса с большой просьбой облегчить доставку как российского, так и украинского зерна в наши страны", – сказал он.

Путин, выступая на форуме, отметил, Россия больше не присоединится к заключенному при посредничестве ООН "зерновому соглашению". Российский диктатор вместо этого пообещал предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее зерно в объеме 50 тысяч тонн в следующие несколько месяцев.

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"Мы обеспечим бесплатную доставку этих грузов", - пообещал он.

Американская газета The New York Times в материале, посвященном саммиту, отмечает, что Путин пообещал бесплатное зерно на Африканском саммите, чтобы улучшить имидж России после отказа Кремля продлить соглашение, которое защищало экспорт украинского зерна и помогало накормить миллионы людей во всем мире.

В том, кому диктатор пообещал бесплатное зерно, журналисты видят геополитический подтекст.

"Помпезность саммита… казалось, имела целью дать знак африканским лидерам, что Россия – их настоящий друг. … Но, несмотря на то, что Путин говорил о благотворительности, в списке получателей бесплатного российского зерна, кажется, был геополитический подтекст. Из шести стран только Сомали проголосовала против России в ООН в феврале, поддержав резолюцию, призвавшую прекратить войну в Украине. В Мали и Центральноафриканской Республике российская группа наемников "Вагнера" поддерживает авторитарные правительства", – говорится в статье.

Зерновая сделка и голод в Африке - что нужно знать

17 июля Москва официально объявила о выходе из "зерновой сделки", которая позволила разблокировать экспорт украинского продовольствия в условиях полномасштабной войны. Страна-оккупант выдвинула ряд требований для восстановления соглашения – от подключения ее банков к SWIFT до снятия ряда санкционных ограничений.

Согласно данным ООН, зерновое соглашение дало возможность Украине экспортировать 32,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции (17 млн тонн кукурузы, 9 млн тонн пшеницы, по 2 млн тонн подсолнечного шрота и подсолнечного масла).

Соглашение также поспособствовало инициативе Grain from Ukraine, в рамках которой Украина поставила зерно в страны на грани голода в Африке и Азии. В частности, более 250 тысяч тонн зерна Украина поставила Эфиопии и Йемену, 130 тысяч тонн – Афганистану, более 50 тысяч тонн – Сомали.

Украина планирует продолжить экспорт без участия России - соответствующее предложение Турции и Организации Объединенных Наций, выступавших посредниками в "зерновом соглашении", озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Минобороны страны-агрессора анонсировало, что с 20 июля будет атаковать все суда в Черном море, направляющихся в украинские порты. Одновременно РФ начала готовиться к блокированию движения по Черному морю и неоднократно атаковала морские и речные порты в Одесской области.

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