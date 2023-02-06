Кадрами со съемок уже поделился Расторгуев.

В России начали подготовку к "праздничному концерту" к 24 февраля. В годовщину начала полномасштабной войны против Украины страна-агрессор намеренна показывать зрителям выступления артистов.

Путинист Николай Расторгуев уже поделился кадрами со съемок концерта. Он не стал раскрывать подробностей, а лишь указал, что его выступление покажут на росТВ 24 февраля.

Даже россияне были удивлены. В комментариях многие спрашивают, уместно ли показывать "праздничные концерты" в годовщину начала полномасштабной войны, которую в РФ цинично называют "СВО". Сам Расторгуев, который является солистом в любимой группе Путина "Любэ", на критику не реагирует.

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Известно, что в этом году Расторгуев не планирует отменять свои традиционные концерты на 23 февраля, а потому он попросту решил записать свое выступление для "зомбоящика" заранее. Кто будет петь на "праздничном концерте" вместе с Путинистом, пока остается загадкой. Однако уже понятно, что цинизму россиян нет предела.

Напомним, ранее Расторгуев, вместе с другими россиянами, которые поддерживают агрессию Кремля, попал в список санкционных лиц Канады.

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