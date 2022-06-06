Российский президент утверждает, что действия Запада привели к "резкому росту бедности" и "дефициту продовольствия".

Владимир Путин, который уже более 100 дней ведет полномасштабную войну против Украины, обвинил Запад в вызове "волны глобальной инфляции", "резком росте бедности и дефиците продовольствия".

Об этом президент РФ заявил в обращении к участникам ХХV Петербургского международного экономического форума.

"Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия", - заявил российский президент.

В то же время он полагает, что "вместе с вызовами открываются и перспективы", а для России 2020-е годы якобы станут периодом "укрепления экономического суверенитета".

"При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество", - утверждает Путин.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лишь от одного человека в Москве зависит то, когда в Украине войска РФ перестанут убивать людей и разрушать города.

Тем временем президент Российской Федерации из-за решения западных стран о поставке Киеву вооружения пригрозил наносить удары по тем объектам, по которым Россия пока не била.

Вас также могут заинтересовать новости: