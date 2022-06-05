Президент напомнил о количестве погибших из-за российской агрессии украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что лишь от одного человека в Москве зависит то, когда в Украине войска РФ перестанут убивать людей и разрушать города.

Об этом Зеленский сказал 4 июня в своем вечернем видеообращении.

"Сегодня в нашей стране чтили память детей, погибших от российской агрессии. За прошедшие сутки самая страшная цифра - количество убитых детей - не изменилась. 261 ребенок. Именно столько украинских детей лишились жизни по вине России. Но это официальное число. Чем больше будем узнавать о тех, кто был похоронен на оккупированной территории, тем больше, к сожалению, может стать количество имен в этом списке. Читать его – страшно. Год рождения, место жительства, обстоятельства гибели... Все они были бы сейчас живы, если бы всего лишь один человек в Москве не вызвал эту катастрофу", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что это уже не исправить, но прекратить войну можно в любой момент.

"Но в любой момент можно остановить страшные последствия этой войны. Российская армия может перестать сжигать церкви. Российская армия может перестать разрушать города. Российская армия может перестать убивать детей. Если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира", - отметил Зеленский.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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